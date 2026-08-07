Van Gölü'nün rengi bir anda değişti! Görenler cep telefonuna sarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde görülen dikkat çekici renk değişimi, vatandaşların ilgisini çekti. Sahilin kapalı havzasındaki suyun kıyıya yakın bölümlerinin çimen rengini andıran tonlara bürünmesi, görenleri şaşırttı.

Özellikle sahil yolu boyunca belirgin şekilde görülen renk değişimi, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Mehmet Karaataman isimli vatandaş, "Her sene bu aylarda, burası kapalı havza olduğu için tahmin ediyoruz, yosun ve ot oluşuyor" dedi.

Uzmanlar, Van Gölü kıyılarında zaman zaman yağışlar, derelerden taşınan alüvyonlar, rüzgârın etkisiyle oluşan akıntılar ve doğal tortu hareketleri nedeniyle benzer renk değişimlerinin yaşanabildiğini belirtiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır