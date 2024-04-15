YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'nde 3 ay sürecek av yasağı başladı

Van Gölü'nde 3 ay sürecek av yasağı başladı

AA AA
15.04.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunması için uygulanan 90 günlük av yasağının başlamasıyla balıkçılar teknelerini kıyıya çekti.

Göle kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Bu süreçte balıkların avlanılmasının ve satılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan 90 günlük av yasağı dönemi başladı.

Yasak öncesinde göle bıraktıkları ağları toplayarak sezonu tamamlayan balıkçılar, teknelerini kıyıya demirledi.

Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçılık yapan Önder Güler, yasak döneminin başlamasıyla tekneleri kıyıya çekerek 3 aylık sürecin bitmesini beklemeye başladıklarını söyledi.

Bu süreçte teknelerin ve ağların bakımını yaptıklarını belirten Güler, "Yasak bittikten sonra 'vira bismillah' diyerek avcılığa başlıyoruz. Yasağın uygulandığı dönemde avcılığın yapılmasına karşıyız. Balıkların üremesi ve gölde balık bolluğunun yaşanması bizim için daha iyi. Bu nedenle yasağa herkesin uymasını istiyoruz. Kaçak avcılık yapanlara sesleniyorum, bu dönemde balıkları avlamayalım, satmayalım. Bunu yaparsak gölde balık bollaşır ve daha çok gelir elde ederiz. Hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Buna sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Balıkçı Atilla Dağdelen ise tekneleri kıyıya çekip bakımını yaptıklarını ifade ederek, "Uygulanan av yasağına uymazsak gelecek yıllarda verim alamayız. 15 Temmuz'a kadar yasağın bitmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte balığa sahip çıkacağız ve kaçak avlanmasına izin vermeyeceğiz. Herkesin de bu yasağa uymasını bekliyoruz." dedi.

Motor ustası Bestami Başkara da "Kıyıya çekilen teknelerin bakımını yapıyoruz. Eksikleri varsa tamamlayıp yeni sezona hazırlıyoruz. İnci kefali ilimizin değeri, bu nedenle korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanyalı öğrenciler Muğla’yı keşfettiAlmanyalı öğrenciler Muğla’yı keşfetti
Bursa’da bir apartman dairesinde yangınBursa’da bir apartman dairesinde yangın
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandıKesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Erciş av yasağı İnci kefali

Van Namaz Vakitleri 15 Nisan Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:23
Öğle
12:12
İkindi
15:53
Akşam
18:50
Yatsı
20:11
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.