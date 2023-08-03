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Van Gölü'nde suların çekilmesiyle karaya oturan teknelerin bulunduğu barınak derinleştiriliyor

03.08.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde karaya oturan, pervaneleri ve gövdeleri zarar gören balıkçı teknelerinin demirlediği barınakta derinleştirme ve temizlik çalışması başlatıldı.

Yağışların azalması ve buharlaşma sonucu Van Gölü'nün seviyesinde yaşanan düşüş, bölgedeki balıkçıları da etkilemeye başladı.

Kıyıda yaşanan çekilme nedeniyle Erciş'deki balıkçı barınağında bazı tekneler karaya oturdu, bazılarının da kayalıklara sürtünme nedeniyle taban ve pervanelerinde hasar oluştu.

Balıkçıların talebi üzerine Erciş Belediyesi ekipleri söz konusu barınakta hem derinleştirme ve temizlik çalışması hem de kıyı derinliğinin daha fazla olduğu noktada yeni bir barınak yapımına başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada küresel ısınmanın etkilerinin hissedilmeye başlandığını söyledi.

Son zamanlarda Van Gölü'nün kuraklık nedeniyle alan kaybettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Limanda balıkçılarımızın tekneleri karaya oturmuştu. Av mevsiminin başlamasıyla limanda mahsur kalan teknelerin tekrar balıkçılık faaliyetlerine başlayabilmeleri için sahada zemin temizliğine başladık. Balıkçılarımız bundan sonraki süreçte sıkıntı yaşamadan ağlarını gölümüzün sularına bırakabilecekler. Belediyemiz tarafından yeni bir marina ve balıkçı barınağı çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın riyasetinde, belediyemizin destekleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağımızı tamamlayıp en kısa sürede hizmete sunacağız. Bölgemizin turizm değerine, ekonomisine ve ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Balıkçılık faaliyetlerinin daha sorunsuz yapılabilmesi amacıyla derinliğin daha fazla olduğu, teknelerin rahat yanaşabilecekleri bir barınak oluşturacaklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Benzer bir projeyi inşallah Çelebibağı bölgemizde yapıyoruz. Bu projelerle turizm değerlerini canlandırmayı ve bölge ticaretine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

"TEKNELER KARAYA OTURDUĞU İÇİN BALIĞA ÇIKAMIYORUZ"

Van Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Nedim Arslan ise göl seviyesinin düşmesinden dolayı barınağın bulunduğu bölgede suyun çekildiğini dile getirdi.

Limana girip çıkarken teknelerin alt kısmında ve pervanelerinde hasar oluştuğunu kaydeden Arslan, "Bu konuda belediyemize müracaat ettik. Kaymakamımız konuyla ilgilendi. Buradaki çalışmalarla limanımızın içi derinleştiriliyor. En kısa zamanda limanımıza kavuşacağız. Yeni limanımıza da en kısa zamanda kavuşacağız." diye konuştu.

Balıkçı Atilla Dağdelen de gölün suyunun çekilmesi nedeniyle barınağa giremediklerini belirtti.

Su seviyesinin düşmesi yüzünden ortaya çıkan taşların temizlenmesi için belediyeye başvurduklarını anlatan Dağdelen, "Belediye iş makinesi göndererek barınağımızdaki taşları temizlemeye başladı. Karaya oturan bazı teknelerimizde hasar oluştuğu için balığa çıkamıyoruz. Birkaç güne kadar onlar da 'vira bismillah' diyerek denize açılacak. Yaklaşık 3 gün önce karaya oturan teknemin pervanesi parçalandı. Bu çalışmayla yaşadığımız sıkıntının giderileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

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Van Gölü Erciş kuraklık liman

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