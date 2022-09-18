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Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!

18.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van sınır kapısının adı, KPSS lisans sınavının Genel Kültür – Genel Yetenek oturumundan çıkan birçok aday tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS lisans sınavında çıkan "Van sınır kapısı adı nedir?" İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!

KPSS lisans sınavında Van sınır kapısının adı soruldu. Vatandaşlar sınavın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Van sınır kapısı adı nedir? Merak edilen sorunun cevabı ve ayrıntılar haberimizde...

VAN SINIR KAPISININ ADI NEDİR?

Van sınır kapısının adı KPSS sınavının ardından arama motorlarında sorgulamaya başlandı.

Kapıköy Sınır Kapısı, Türkiye ve İran arasındaki sınır kapısının adıdır. 16 Nisan 2011’de üst düzey devlet yöneticileri tarafından hizmete açılmıştır. Van'ın Saray ilçesi içerisinde yer almaktadır. İran sınırında bulunan sınır kapısıysa Hoy-Razi Sınır Kapısı adını taşır. Kapıköy Sınır Kapısının ulusal ekonomi açısından özelliklede yakın bölgelere ekonomik alanda önemli katkıda bulunur.

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