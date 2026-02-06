EĞİTİM

SON DAKİKA | 2026 YKS başvuru tarihleri ne zaman? Tarihler belli: 2 Şubat-6 Mart arası...

Son dakika haberi: ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihlerini açıkladı.

Devrim Karadağ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri bugün itibarıyla belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2026 YKS BAŞVURULARI 6 ŞUBAT-2 MART ARASI

Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks
