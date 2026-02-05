6 Şubat okullar tatil mi? 6 şubat Cuma günü tatil olan il ve ilçeler açıklandı

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 'asrın felaketi' büyük depremin 3. yıl dönümü nedeniyle, afet bölgesindeki bazı illerde anma programları ve mezarlık ziyaretleri planlandı.

Bu kapsamda valilikler tarafından artabilecek trafik yoğunluğu ve törenler gerekçe gösterilerek bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, deprem yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat Cuma günü il genelinde okullar tatil edildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise asgari personel bulundurulması şartı ile personelleri idari izinli sayılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışanlar, zorunlu hizmetler (sağlık, güvenlik, ulaşım vb.) aksamamak şartıyla idari izinli sayılacak.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valiliği de 6 Şubat Cuma günü için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Zorunlu hizmetlerin devamı için kurumlarda minimum personel görevlendirilecek.

OSMANİYE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu gerekçesiyle 6 Şubat 2026 Cuma günü tüm okullarda eğitim tatil edildi.

Açıklamada, "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden; İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Hayır. 6 Şubat resmi tatil değildir. Bu nedenle tatil kararı sadece ilgili valiliklerin aldığı iller için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları genel olarak normal işleyişine devam edecek; ancak kamu çalışanları gerekli koşullar sağlandığında idari izin kullanabilecek.