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Van'da dağcılar Filistinlilere destek amacıyla zirve tırmanışlarını sürdürüyor

02.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Van'da bir grup dağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına bu hafta da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren dağcılar, hayatını kaybeden Filistinliler anısına Van Gölü havzasındaki dağlara tırmanışlarını sürdürüyor.

Kent merkezinde bir araya gelerek araçlarla bölgeye giden dağcılar, 4 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dağcılar, zirvede Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Dağcılardan Fatih Arsakay, Filistin'de soykırım ve insanlık dramı yaşandığını belirterek, buna seyirci kalmamak için her hafta Van Gölü havzasındaki bir dağa tırmandıklarını söyledi.

Özgür Filistin ve savaşta hayatını kaybedenler adına tırmanışları gerçekleştirdiklerini kaydeden Arsakay, "Bu farkındalığın devam ettirilmesi adına her hafta sonu Van Gölü havzasındaki bir dağın zirvesine Türk ve Filistin bayrağı dikeceğiz. Bugün dağcı arkadaşlarımızla ikinci tırmanışı gerçekleştirdik. Özgür Filistin ve savaşta hayatını kaybedenler için en yüksek zirvede İsrail'in saldırılarını protesto edeceğiz." diye konuştu.

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Van Filistin İsrail Gazze saldırı

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