Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

