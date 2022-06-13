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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

13.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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