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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

10.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 3-9 Ekim'de gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki metruk yapı yıktırıldı.

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polis Van göçmen

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