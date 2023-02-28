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Van'da okuldan kömür çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

28.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuşba ilçesinde okuldan 1 ton kömür çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki okuldan kömür çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve sahada araştırma yapan ekipler, okulun bir ton kömürünü çalan iki şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle kömürü satın almaya çalışan kişi adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli tutuklandı, kömürü satın almaya çalışan kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kömür okula teslim edildi.

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