Vanessa White elbisesiyle zor anlar yaşadı

Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için düzenlenen geceye, moda ve TV dünyasının ünlüleri akın etti.

Gecede dikkat çeken bir isim vardı ki giydiği cesur kıyafetiyle zaman zaman zorlandı.

Şarkıcı Vanessa White da bakmamak mümkün değildi.

Genç şarkıcı otomobilden inerken ise çok zorlandı.

İnce ip askılı elbisesiyle geceye katılan White elbisesinin dekoltesi sebebiyle zor anlar yaşasa da arabadan indikten sonra gerilimi son buldu.



