Vanessa White elbisesiyle zor anlar yaşadı

Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için düzenlenen geceye, moda ve TV dünyasının ünlüleri akın etti.
Gecede dikkat çeken bir isim vardı ki giydiği cesur kıyafetiyle zaman zaman zorlandı.
Şarkıcı Vanessa White da bakmamak mümkün değildi.
Genç şarkıcı otomobilden inerken ise çok zorlandı.
İnce ip askılı elbisesiyle geceye katılan White elbisesinin dekoltesi sebebiyle zor anlar yaşasa da arabadan indikten sonra gerilimi son buldu.
Çukur dizisinden etkilenen aile soluğu nüfus müdürlüğünde aldı
'Beyaz Gelincik' ile ilgili gerçek çok farklı çıktı
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
Üniversiteli genç kızdan kahreden haber!
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum