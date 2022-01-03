YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı

03.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı

Erciş Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında jandarma, polis ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli, kadın ve lise öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, ilçe genelinde ev ve okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, broşür dağıtarak konuyla ilgili bilgi verdikleri kadın ve lise öğrencilerine, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Sosyal Hizmet Merkezi personeli sosyolog Rukiye Baykuş, AA muhabirine, jandarma ve emniyet müdürlüğü personeli ile aile içi şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla hane ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerde kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirdiklerini ve konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıttıklarını aktaran Baykuş, "Kurumumuzun sunmuş olduğu psiko-sosyal destek hizmeti hakkında bilgilendirme yaptık. Bu proje kapsamında ilçemizde bulunan bütün okullarımızı da ziyaret ederek aile içi şiddet konusunda ailelerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Burcu Eski Türk de mağdur kadınların evlerine gittiklerini ve söz konusu uygulama hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Türk, "Şiddet mağduru kadınlara KADES uygulaması anlatılırsa ve farkındalık oluşursa toplumca çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Şiddetten yardım çağırıp KADES uygulaması ile kurtulan çok sayıda kadın mağdur var." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Van'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptıVan'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet polis Erciş

Van Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:27

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Şura Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Karanfil Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.