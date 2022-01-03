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Van'ın Özalp ilçesinde eğitime kar engeli

03.01.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Özalp ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Özal Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:27

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Onay Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
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