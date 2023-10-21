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  4. 'Var böyle tipler' diyerek 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için gündem yaratan iddia... Ses kaydı detayı dikkat çekti

'Var böyle tipler' diyerek 100 milyonluk vurgun! Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu için gündem yaratan iddia... Ses kaydı detayı dikkat çekti

21.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında ortaya atılan iddialar gündem yarattı. 'Var Böyle Tipler' hesabıyla ünlenen çiftin, yüksek faizle geri ödeyecekleri yalanıyla 100 milyon lira topladığı ve sonrasında yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Onlarca kişinin mağdur olduğu belirtilirken, Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube polislerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

100 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; çiftin, iş vaadiyle insanlardan 100 milyon lira topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.

SES KAYDI GÜNDEM OLDU

Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun ortaokul arkadaşı olduğunu söylenen bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığından, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığından söz ediliyor.

Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları ve Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.

canlı yayında açıklama yapacakları duyuruldu

Bu arada bir sosyal medya hesabı çiftin, 1 Kasım'da canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.

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81 KİŞİYİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan bir mağdur, eşinin 1 milyon lira dolandırıldığını belirterek "Çok daha büyük paralar kaybedebilirdik. Ucuz atlatmışız" dedi. 81 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen çiftten Beril Talu'nun ailesinden de haber alınamadığı kaydedildi. Organizatör Emre Serim de Beril Talu'nun kendisine gönderdiği mesajı yayınladı. Serim, Talu çiftine dair şaibelerin ortaya çıkması için kurulan gruptaki yazışmaların bir bölümünü de paylaştı. Polis kendilerine ulaşan bu şikayetleri ve iddiaları değerlendiriyor.

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Öte yandan Beril Talu'nun dolandırdığı kişilerden topladığı paraları bir başka fenomen olan C.S.'nin banka hesabına aktardığı da iddialar arasında.


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dolandırıcılık sosyal medya ele kıvanç talu

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