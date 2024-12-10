VAR kayıtları paylaşılır paylaşılmaz Rey Manaj'dan Galatasaray'a gönderme! Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile gündem olmuştu...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a yenilen Sivasspor'da Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a müdahalesi gündem olmuştu. Manaj, TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta oynanan mücadelenin 90+9. dakikasında Sivassporlu golcü Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yapmıştı. Faul sonrası acılar içinde yerde kalan Barış Alper'e sağlık görevlileri müdahale ederken, sarı-kırmızılı oyuncular hakem Turgut Doman'a kırmızı kart itirazında bulunmuştu. VAR'dan gelen uyarıyla monitöre giden hakem Doman, pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararını değiştirmemiş ve tepkilere neden olmuştu. Bu sert müdahale nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.

"AYAĞI KRAMPONA BASIYOR"

TFF'nin yayımladığı VAR kayıtlarında, hakem Turgut Doman'ın pozisyonu monitörden inceledikten sonra, "Abi, kararımda kalıyorum. Ayağı krampona basıyor." diyerek kararını değiştirmediği görüldü.

REY MANAJ'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

VAR Kayıtlarının paylaşılmasının hemen ardından Sivassporlu golcü futbolcu Rey Manaj, kişisel sosyal hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sivassporlu futbolcu yarış için padok alanından çıkan köpeklerin arkasından bakan çita görüntüsünü paylaştı.