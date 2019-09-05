SPOR

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı!

FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu tarafından uygulamaya alınan 2019-20 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamında seminer, toplantı ve çalışmalar devam ediyor.

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı!

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda Üst Klasman Hakem Seminerleri'nin ikincisi, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in katılımları ile gerçekleştirildi. Seminerde, Süper Lig'in ilk 2 haftasında yaşanan önemli pozisyonlar grup çalışmaları ve teknik seanslar yapılarak analiz edildi. Disiplin uygulamaları (2. sarı kartlar ve sarı kart çizgisi), ceza sahası içindeki mücadeleler, elle oynamalar ve maç kontrolü konuları üzerine çalışmalar yapıldı.

Bununla birlikte, bu sezon başında önemi vurgulanan, 'VAR sisteminde yüksek müdahale çizgisi' konusundaki çalışmalara devam edildi. Fikir birliği ve standartların sağlanması açısından yapılan değerlendirmede, sistemin sadece 'Açık ve Bariz Hata' olan pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği vurgulandı.

VAR incelemeleri konusunda zaman kayıplarını azaltmak için çalışmalar yapılırken, Hawk-Eye firmasından gelen VAR sistem operatörleri ile toplantı yapıldı.

Sezon başında değiştirilen oyun kurallarından, 'bilerek veya kazara elle oynama sonucu bir gol atılması' durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği şeklindeki yorumun, VAR sisteminde getireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda; atak yapan takımın oyuncularının elle gol atması veya atak başlangıç fazında bilerek veya bilmeyerek (kaza ile oynama dahil) elle oynaması ve pozisyonun golle sonuçlanması durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmediğinden (ele temas olması ve bunun VAR tarafından tespit edilmesi) gol iptali kararı, hakemin OFR (sahada inceleme) yapmadan, direk VAR'dan gelen bilgiyle verilecek.

MHK tarafından bu sezon ilk defa uygulamaya konulan Hakem Koçları projesi de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda MHK tarafından belirlenen Hakem Koçları ve seçilen hakemler maç analizi yapıp, koçluk-hakemlik felsefesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu proje 6 ay süresince aynı ekip ile devam edecek ve sonuçları MHK tarafından değerlendirilecek.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Adana Demirspor'un yeni hocası belli olduAdana Demirspor'un yeni hocası belli oldu
Osmanlıspor kampa girdiOsmanlıspor kampa girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff VAR mhk

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

Galatasaray'dan gövde gösterisi! Falcao coşkusu

Galatasaray'dan gövde gösterisi! Falcao coşkusu

Anderlecht'ten yaylım ateşi! 'Diagne Club Brugge'e giderek...'

Anderlecht'ten yaylım ateşi! 'Diagne Club Brugge'e giderek...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurma'dan Mehmet Topal itirafı

Hurma'dan Mehmet Topal itirafı

Cengiz Ünder, kurban bağışını TDV'na yaptı

Cengiz Ünder, kurban bağışını TDV'na yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı!

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Osmanlıspor Bolu'da kampa girdi

Osmanlıspor kampa girdi

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

İşte 2022 Dünya Kupası'nın logosu

Portekiz'de yılın futbolcusu Ronaldo

Yılın futbolcusu Ronaldo

Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

Deniz Ateş Bitnel'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.