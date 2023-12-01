Var mı nasıl yazılır? Var mı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe bünyesinde barındırdığı binlerce kelime öğesi ile birlikte gelişmeye devam eden bir dildir. Bu sayede en zengin diller arasında Türkçe yer alır. Kelime ve ek gibi dil öğelerinin çok fazla oluşu nedeniyle birçoğunun yazımında hatalar yapılabilir. Ancak, dil öğeleri sayesinde Türkçede her ifade için kolaylıkla cümle kurulabilir. Bu ifadeler arasında bulunan soru cümlelerinde ise sonuna bir ek getirilmesi yeterlidir. Böylelikle soru ekinin yanına bir soru işareti eklenerek cümle soru biçimine getirilebilir. Türkçede kullanılan bir tane soru eki mevcuttur. Bu soru eki 'mi' olarak bilinir.

Var mı nasıl yazılır?

Türkçede eğer bir soru cümlesi oluşturulmak isteniyor ise cümlenin içine mi eki getirilerek soru cümlesi elde edilebilir. Mi soru ekinin mı, mu ya da mü olarak kullanımları mevcuttur. Bu ekler cümle içerisinde soru ekinden önce gelen sözcüğün ses uyumuna göre farklılık gösterir. Genellikle cümlenin sonuna yerleştirilen soru ekleri bazı durumlarda cümlenin ortasında da kullanılır.

Bu ek ile oluşturulan var mı kelimesi, bir olayın, durumun ya da objenin mevcut durumunu sorgular. Türk Dil Kurumu bu tür kelimelerin doğru yazım şekilleri konusunda internet sitesinde bilgi paylaşır. Türkçe yazım kurallarına göre -mi soru eki her zaman ayrı olarak yazılmalıdır. Buna göre var mı yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir.

Var mı ayrı mı yazılır?

Türkçe yazım kurallarına uymaya özen gösteren kişiler, internet üzerinde kelimelerin doğru yazım şekilleri konusunda araştırma yaparlar. Bu konuda sorulan sorulardan biri de var mı bitişik mi yazılır sorusudur. Bu ek gelenekselmiş bir şekilde ayrı yazılır ve ek olarak birleştirilen sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna girer. Var mı TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre var mı şeklinde yazılmalıdır. Buna göre var mı doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Var mı (doğru kullanım)

Varmı (Yanlış kullanım)





