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Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şaşırttı!

06.10.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Var mısın Yok musun programından, birçok isim gelip geçti. Kimi magazin camiasının bilindik yüzlerinden oldu, kimi ise yarışma sonrası sırra kadem bastı. Var mısın Yok musun yarışmasındaki sempatik davranışlarıyla akıllara kazınan Evren Doğru'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şaşırttı!

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen görme engelli Evren Doğru, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada 100 bin TL kazanan Evren Doğru'nun son hali görenleri şaşırttı.

2010 yılında final bölümü yayınlanan Var mısın Yok musun yarışmasına; Nursel Ergin, Kemal Özcanlı, Merve Oflaz, Hanzade Ofluoğlu gibi pek çok yarışmacı katılmıştı.

Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şoke etti!

Yarışmacılar arasında yer alan görme engelli Evren Doğru, canayakın tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmıştı.

Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şoke etti!

Uzun bir süredir göz önünde bulunmayan Evren Doğru, değişimiyle dikkat çekti.

Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şoke etti!

Sosyal medyada epey aktif olan Evren Doğru, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

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Doğru'nun pozlarına ''Yıllar acımamış'' ve ''Bence hala yakışıklı'' gibi yorumlar yapılıyor.

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Show TV TV8 Acun Ilıcalı var mısın yok musun nursel ele
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