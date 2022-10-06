Var mısın Yok musun ile ünlenen görme engelli Evren Doğru son haliyle şaşırttı!

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen görme engelli Evren Doğru, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada 100 bin TL kazanan Evren Doğru'nun son hali görenleri şaşırttı.

2010 yılında final bölümü yayınlanan Var mısın Yok musun yarışmasına; Nursel Ergin, Kemal Özcanlı, Merve Oflaz, Hanzade Ofluoğlu gibi pek çok yarışmacı katılmıştı.

Yarışmacılar arasında yer alan görme engelli Evren Doğru, canayakın tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmıştı.

Uzun bir süredir göz önünde bulunmayan Evren Doğru, değişimiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Evren Doğru, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Doğru'nun pozlarına ''Yıllar acımamış'' ve ''Bence hala yakışıklı'' gibi yorumlar yapılıyor.



