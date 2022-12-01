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Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i tanıdık çıktı! Kim olduğunu duyan hayret etti

01.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının efsane yarışma programı Var mısın Yok musun'dan birçok yarışmacı gelip geçti. Kimi çok büyük paralar kazandı, kimi ise hayallerine kıl payı veda etmek zorunda kaldı. Peki, bir döneme damga vuran Var mısın Yok Musun yarışmasının Hamdi Bey'i kimdi, gelin hep birlikte bakalım...

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i tanıdık çıktı! Kim olduğunu duyan hayret etti

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasıyla akıllarda yer edinen Hamdi Bey tanıdık çıktı, gören şaştı kaldı.

İlk olarak Büyük Teklif adıyla Halit Ergenç'in sunduğu program, daha sonra Acun Medya bünyesine girdi.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan 'yok artık' dedi

3 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Var mısın Yok musun'da Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Ülkühan Yılmaz, Mevlüt Acar ve Merve Oflaz gibi isimler yarıştı. Ses getiren yarışma programının en çok merak edilen detayı ise Hamdi Bey'in kim olduğuydu.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan 'yok artık' dedi

Acun Ilıcalı'nın para teklifi almak için iletişime geçtiği Hamdi Bey tanıdık çıktı.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan şaştı kaldı

Hamdi Bey, meğer Acun Ilıcalı'nın Acun Firarda programında 'Feridun' diye hitap ettiği kişiymiş.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan şaştı kaldı

Feridun ve Hamdi olarak hafızalarda yer edinen isim, Acun Medya çalışanı Birol Doğan'dan başkası değil.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olduğu bilinen Birol Doğan, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Uzun yıllar Acun Ilıcalı'nın kamera arkası ekibinde çalışan Birol Doğan'ın, Acun medya'dan ayrıldığı söyleniyor.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Kim olduğunu duyan şaştı kaldı

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