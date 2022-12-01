Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i tanıdık çıktı! Kim olduğunu duyan hayret etti

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasıyla akıllarda yer edinen Hamdi Bey tanıdık çıktı, gören şaştı kaldı.

İlk olarak Büyük Teklif adıyla Halit Ergenç'in sunduğu program, daha sonra Acun Medya bünyesine girdi.

3 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Var mısın Yok musun'da Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Ülkühan Yılmaz, Mevlüt Acar ve Merve Oflaz gibi isimler yarıştı. Ses getiren yarışma programının en çok merak edilen detayı ise Hamdi Bey'in kim olduğuydu.

Acun Ilıcalı'nın para teklifi almak için iletişime geçtiği Hamdi Bey tanıdık çıktı.

Hamdi Bey, meğer Acun Ilıcalı'nın Acun Firarda programında 'Feridun' diye hitap ettiği kişiymiş.

Feridun ve Hamdi olarak hafızalarda yer edinen isim, Acun Medya çalışanı Birol Doğan'dan başkası değil.

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olduğu bilinen Birol Doğan, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Uzun yıllar Acun Ilıcalı'nın kamera arkası ekibinde çalışan Birol Doğan'ın, Acun medya'dan ayrıldığı söyleniyor.



