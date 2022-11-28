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Var Mısın Yok Musun'un unutulmaz ismiydi! Gizem Hatipoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı

28.11.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında katıldığı Var Mısın Yok Musun programıyla tanınan ve ardından Hakan Hatipoğlu ile evlenen Gizem Akın son haliyle gündeme geldi. Youtube'da katıldığı bir programdaki görüntüsü sosyal medyada gündem olan Gizem Hatipoğlu'nun yüzündeki değişimi görenler şaştı kaldı.

Var Mısın Yok Musun'un unutulmaz ismiydi! Gizem Hatipoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı

Var Mısın Yok Musun programında 135 bin TL kazanan Gizem Hatipoğlu daha sonra Survivor ile ünlenen Hakan Hatipoğlu ile evlenmişti.

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Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu sık sık Survivor dönemi gündeme geliyordu. Gizem Hatipoğlu son olarak bir Youtube yayına katıldı.

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Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Hatipoğlu son haliyle görenleri şaşırttı.

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Yüzündeki değişim dikkat çeken Gizem Hatipoğlu'nu görenler "Yüzüne ne olmuş", "Kendisine ne yapmış", "Paylaşımları bambaşka" yorumları yaptı.

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"ALNIMDA BOTOKS VAR"

Gizem Hatipoğlu katıldığı programda burnunda estetik olduğunu söyledi ve ekledi: "Alnımda botoks var. Yeni yaptırdım dolgu sıfır. Yanaklarımı görüyorsunuz hep varlardı. Kilo alınca full yanak oluyorum."
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Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu sosyal medya söyledi

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