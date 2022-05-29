'Var mısın Yok musun?' yarışmasında 100 bin TL kazanmıştı! İşte görme engelli Evren Doğru'nun son hali...

'Var mısın Yok musun?' programında sevilen yarışmacılardan biri olan Evren Doğru, yarıştığı günde bankanın teklifini kabul etmeyerek kendi kutusunu açtırmış ve 100 bin TL'nin sahibi olmuştu. İşte, programda mantıklı tavırlarıyla dikkat çeken Evren Doğru'nun son hali...

EVREN DOĞRU'NUN SON HALİ

Evren Doğru, 25 bin TL ile 100 bin TL arasında kalmış ve bankanın teklifini kabul etmeyerek kutusunu açtırarak 100 bin TL'nin sahibi olmuştu. Şimdilerde Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Evren Doğru'nun pozlarına, "Yakışıklı", "Yaşıyorsun bu hayatı be abi" gibi yorumlar geldi.

"EN FAZLA BİR SENE SONRA UNUTULUR GİDERİZ"

'Var mısın Yok musun?' programının getirdiği ünle ilgili açıklama yapan Evren Doğru şu sözleri sarf etmişti: "Yarışma boyunca kimse bana 'of ne yazık bu da kör' demedi. Çünkü ben kendimi anlatma fırsatı buldum. Aslında tarih öğretmeniydim ve THY'de hem iletişim dersleri veriyordum hem de call center'da çalışıyordum. Yarışmadan sonra kanal yöneticileri beni kadrolarına alıp sunucu olmamı istedi. Başta hedefim yarışmadan iyi bir para alırsam ev alıp huzurlu yaşantıma geri dönmekti. Yoksa ünlü olayım, sunuculuk yapayım diye düşünmedim. Ben hiçbirimizin ünlü olduğunu düşünmüyorum, sadece bilinilirliğimiz arttı. Ama iyi şeyler yapıp hafızalarda kalamazsak 6 ay, en fazla 1 sene sonra unutulur gideriz."

Evren Doğru 4 yıl önce Survivor Panorama programında Survivor yorumculuğu da yapmıştı.



