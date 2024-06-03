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  4. Vargas rekor kırdı, Filenin Sultanları ABD'yi devirdi: Neler oluyor neler! Belki de yılın en iyisiydi!

Vargas rekor kırdı, Filenin Sultanları ABD'yi devirdi: Neler oluyor neler! Belki de yılın en iyisiydi!

03.06.2024 06:48
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihe geçerken, mücadelede alınan bir sayı sosyal medyada olay oldu. Maçın spikeri "Neler oluyor neler!" derken, sezonun en iyi sayısı yorumları yapıldı.

Vargas rekor kırdı, Filenin Sultanları ABD'yi devirdi: Neler oluyor neler! Belki de yılın en iyisiydi!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Filenin Sultanları'nın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.

VARGAS'TAN 27 SAYILIK PERFORMANS

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, VNL 2024'te oynanan ABD maçını 27 sayıyla tamamladı. Yıldız voleybolcu karşılaşmada gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Melissa Vargas maçın karar setinde 5-5 eşitlik bulunurken yaptığı savunma sayısıyla ön plana çıktı. Melissa Vargas'ın savunma sayısının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geri dönüş ateşi yandı.

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VARGAS REKOR KIRDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında kırılması güç bir rekora imza attı. Milli voleybolcu, ikinci setin sonlarında yaptığı pipe hücumda 121 km/h ulaştı. Melissa Vargas'ın bu hücumu bir rekor olarak istatistiklere yansıdı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN PERFORMANSI

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2024'te oynadığı maçlarda aldığı skorlar şu şekilde:

Japonya 3-2 Türkiye
Hollanda 1-3 Türkiye
İtalya 3-1 Türkiye
Fransa 0-3 Türkiye
Almanya 1-3 Türkiye
Sırbistan 1-3 Türkiye
Güney Kore 0-3 Türkiye
ABD 2-3 Türkiye

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır


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Anahtar Kelimeler:
melissa vargas 2024 Voleybol Milletler Ligi

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