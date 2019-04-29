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Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında bir vaşak dağ keçisi sürüsüne saldırdı. Vaşağın saldırısı anbean kameraya yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü’de vatandaşlar tarafından görüldü. Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkiinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SESSİZCE AVINA YAKLAŞTI

Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti. Vaşağı fark eden sürü koşup, zıplayarak kaçmaya başlarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı. Yaşanan saldırı anı anbean kaydedildi.

"BU ANI GÖRDÜK"

Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik.” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan vaşak saldırı dağ keçisi

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