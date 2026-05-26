Vatandaş ortak girdi, pazarda talep arttı: Otomobil fiyatına tosun satıldı

Muş’tan Kırşehir’e hayvan satışı için gelen besici Can Sönmez, yaylım tosununu 300 bin TL’ye sattığını söyledi.

"GALERİYE GİTSEK BİR ARABA ALABİLİRİZ"

Hayvanlarının yayla malı olduğunu belirten Sönmez; "Hayvanlarımız yayla malı. 830 kilogram ağırlığındaki tosunumuzu 300 bin TL’ye verdik. Galeriye gitsek bir araba alabiliriz. Geçtiğimiz seneye oranla bu yıl daha iyi" dedi.

"2 YIL BOYUNCA HAYVANLARIMIZI BESLEDİK"

Yaklaşık 2 yıllık emeğinin karşılığını almak için hayvanını canlı hayvan pazarına getiren besici Asım Bıyıklı ise hayvanlarına uzun süre özenle baktıklarını ifade etti. Bıyıklı; "2 yıl boyunca hayvanlarımızı besledik ve baktık. Hayvanlar 6-7 ay yaylımda kaldı, kalan dönemi ise kuru beside geçti. Hayvanımıza 275 bin TL istiyoruz" dedi.

"6-7 KİŞİ ORTAKLAŞA HAYVAN ALIYOR"

Canlı Hayvan Pazarı Genel Sekreteri Battal Çelik de pazardaki hareketliliğe dikkat çekerek, büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 60’ının satıldığını söyledi. Vatandaşların büyükbaş hayvanlara yöneldiğini aktaran Çelik; "İnsanlar büyükbaş hayvanlara yöneldi. 6-7 kişi ortaklaşa hayvan alıyor" ifadelerini kullandı.