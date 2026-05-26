Dağın içinden şelale akıyor! Bu manzara görenleri hayran bıraktı

Bitlis’in Mutki ilçesinde dağın içinden çıkarak adeta görsel şölen sunan şelale, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Bahar aylarında eriyen kar sularıyla debisi artan şelale, yemyeşil doğayla birleşince kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde dağın içinden çıkarak görsel şölen sunan şelale, dronla görüntülendi.

GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan, doğal ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken şelale, görenleri kendine hayran bıraktı.

Dağın içinden çıkan şelale, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte daha da coştu. Çevresindeki yemyeşil doğa ile birleşince güzel görüntüler oluşturan doğa harikası doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı ve içerik üreticisi Oğuz Mutlu da bölgenin saklı doğal güzelliklerinden biri olan, özellikle ilkbahar aylarında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan şelaleyi dronla havadan görüntüledi.

Vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılması gerektiğini belirterek, şelalenin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Havadan kaydedilen görüntülerde, kayalıkların arasından çıkan berrak suyun oluşturduğu doğal güzellik dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bitlis şelale dağ
