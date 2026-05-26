Polislerden olay operasyon! Dansöz kostümü giyip baskın yaptılar

Tayland'ta Lop Buri bölgesinde görev yapan polis ekipleri, uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlamasıyla aranan bir şüpheliyi yakalamak için dansöz kılığına girerek operasyon düzenledi.

Gökçen Kökden

Tayland’da polis ekipleri, dikkat çekmemek için kılık değiştirerek düzenledikleri operasyonla uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Renkli kostümlerle kalabalığın arasına karışan ekipler, şüpheliyi hiç beklemediği anda yakalamayı başardı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU VE BAHİS TELEFONU ÇIKTI

Tayland basınında yer alan bilgilere göre operasyon, Lop Buri eyaletine bağlı Tha Luang bölgesinde gerçekleştirildi. Polisin hedefindeki isim “Mekha Fa-wap-wap” olarak açıklanan şüpheliydi.

Operasyon sırasında 53 adet metamfetamin hapı, uyuşturucu dağıtımında kullanıldığı düşünülen yüzlerce küçük plastik poşet, yasa dışı online bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin gözaltında tutulduğu ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

TAYLAND POLİSİNİN İLGİNÇ YÖNTEMLERİ BİTMİYOR

Dansçı kılığı operasyonu, Tayland polisinin son dönemde gündem olan ilk sıra dışı baskını değil. Daha önce Bangkok polisi, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında bir hırsızı yakalamak için “aslan dansı ekibi” kılığına girmişti.

Polisler kırmızı ve sarı kostümler giydi, festival kalabalığına karıştı, dans gösterisi yaparak şüpheliye yaklaştı. Şüpheli hiçbir şeyden habersiz şekilde eğlenceyi izlerken polis ekipleri bir anda müdahale ederek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Başka bir operasyonda ise bir polis memurunun güreşçi kılığına girerek cinsel saldırıyla suçlanan bir turisti yakalamaya yardım ettiği ifade edildi.

