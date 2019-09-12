Vatandaşlar görmek için sıraya girdi! 325 kiloluk dev orkinos

Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosunu Sultanbeyli’ye getirdi.
2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı.
Öte yandan, balıkçı Güler, Karadeniz’de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.
(İHA)
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