Vatandaşlar ne yapacağını bilemiyor! Bölgenin kabusu oldu, evleri istila etti

Karadeniz'de bölgenin kabusu haline gelen, fındık gibi pek çok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca istilası yaşanıyor. Ev ve araçları istila eden kokarcalar bölge halkını isyan ettirdi.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde yoğun şekilde görülen kokarcalar, akşamdan sabaha kadar park halindeki araçları ve evleri sardı.

"HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR"

İsmailbeyli Köyü Muhtarı Serdal Yenitürk, son günlerde köyde ciddi bir kokarca istilası yaşandığını belirterek "Kokarca istilası yaşıyoruz. Son iki gündür her yerde karşımıza çıkıyorlar. Evlerimizin içinde, araçlarımızda sayısız kokarca bulunuyor. Fındık hasadı bu yıl zaten bu zararlı nedeniyle verimsiz geçti. Hasat bitti ama kokarcalar kışlaklara çekilmek için sıcak yerleri arıyor. Bu yüzden bahçelerden evlere, ahırlara ve araçlara yöneldiler" dedi.

Vatandaşlar ne yapacağını bilemiyor! Bölgenin kabusu oldu, evleri istila etti 2

Yenitürk, kokarcayla mücadele konusunda vatandaşların bilinçli davranması gerektiğini vurgulayarak "Biyolojik ve kimyasal mücadele başladı. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresun
