Vatanım Sensin'de Cevdet, Azize'ye tecavüz eden Yunan komutandan intikamını aldı

Vatanım Sensin'in 1 Şubat Perşembe yayınlanan 43. bölümünün final sahnesinde büyük şok yaşandı. Azize'ye tecavüz eden Yunan komutan, Cevdet'in evine geldiğinde kapıda Azize'yi gördü. Azize, kendisine tecavüz eden komutanı karşısında görünce dondu kaldı. Cevdet ise hiç düşünmeden, Yunan komutanı askerlerinin yanında kurşun yağdırarak öldürdü.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vatanım Sensin 43. Bölümde ailesine kavuşan Azize, Yunan Yüzbaşı karşısında en zor sınavını vermeye hazırlanıyor!

Tevfik’i öldürmeye yeltenen Cevdet, duyduğu itiraf sonrası büyük bir şaşkınlık yaşar. Tevfik, Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini söyler. Cevdet, bu bilginin gerçek olduğunu öğrendikten sonra harekete geçer ve Azize’ye kavuşabilmek için her şeyi göze alır.

Azize’nin tutulduğu barakayı bulan Cevdet, sonunda ona kavuşmayı başarır. Bu buluşma sonrası ailesine kavuşan Azize’yi büyük bir tehlike beklemektedir. Yunan Yüzbaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan Azize, şimdi onunla karşı karşıyadır. Azize için eski hesaplar yeniden açılır ve bu kez Cevdet de peşinin bırakmayacaktır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

