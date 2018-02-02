MAGAZİN

Vatanım Sensin'de Cevdet, Azize'ye tecavüz eden Yunan komutandan intikamını aldı

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 02.02.2018 01:16 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 43. bölümde, Cevdet eşi Azize ile sonunda kavuştu. Azize'ye tecavüz eden Yunan komutan ise Cevdet'in evine geldiğinde karşısında Azize'yi görünce büyük şok yaşadı. Cevdet ise Azize'nin intikamını herkesin önünde tecavüzcü Yunan komutana kurşun yağdırarak aldı.

Vatanım Sensin'de Cevdet, Azize'ye tecavüz eden Yunan komutandan intikamını aldı

Vatanım Sensin'in 1 Şubat Perşembe yayınlanan 43. bölümünün final sahnesinde büyük şok yaşandı. Azize'ye tecavüz eden Yunan komutan, Cevdet'in evine geldiğinde kapıda Azize'yi gördü. Azize, kendisine tecavüz eden komutanı karşısında görünce dondu kaldı. Cevdet ise hiç düşünmeden, Yunan komutanı askerlerinin yanında kurşun yağdırarak öldürdü.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vatanım Sensin 43. Bölümde ailesine kavuşan Azize, Yunan Yüzbaşı karşısında en zor sınavını vermeye hazırlanıyor!

Tevfik’i öldürmeye yeltenen Cevdet, duyduğu itiraf sonrası büyük bir şaşkınlık yaşar. Tevfik, Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini söyler. Cevdet, bu bilginin gerçek olduğunu öğrendikten sonra harekete geçer ve Azize’ye kavuşabilmek için her şeyi göze alır.

Azize’nin tutulduğu barakayı bulan Cevdet, sonunda ona kavuşmayı başarır. Bu buluşma sonrası ailesine kavuşan Azize’yi büyük bir tehlike beklemektedir. Yunan Yüzbaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan Azize, şimdi onunla karşı karşıyadır. Azize için eski hesaplar yeniden açılır ve bu kez Cevdet de peşinin bırakmayacaktır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatanım sensin vatanım sensin 43. bölüm

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatanım Sensin 43. bölüm 2. fragmanı! Azize ailesine kavuşuyor

Vatanım Sensin 43. bölüm 2. fragmanı! Azize ailesine kavuşuyor

Vatanım Sensin 43. bölüm fragmanı. Azize kızlarıyla kavuşuyor!

Vatanım Sensin 43. bölüm fragmanı. Azize kızlarıyla kavuşuyor!

Vatanım Sensin'de şok ayrılık! Onur Saylak veda etti

Vatanım Sensin'de şok ayrılık! Onur Saylak veda etti

Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı yayında! Cevdet Azize’yi buluyor

Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı yayında! Cevdet Azize’yi buluyor

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı! Cevdet ve Azize sonunda buluşuyor

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı! Cevdet ve Azize sonunda buluşuyor

Vatanım Sensin 41. bölüm 2. fragmanı! Mehmet şehit oluyor

Vatanım Sensin 41. bölüm 2. fragmanı! Mehmet şehit oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.