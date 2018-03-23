Vatanım Sensin'de tüyleri diken diken eden Mehmet Akif ve İstiklal Marşı sahnesi

Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in paylaştığı Vatanım Sensin 22 Mart Perşembe akşamı 49. bölümüyle ekranlara geldi. Vatanım Sensin'in son bölümüne Mehmet Akif'in İstiklal Marşı sahnesi damga vurdu. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Tolga Tekin'in canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy'un şiiri, halka büyük umut oldu. Şanlı Türk milletinin İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

Filippos'un oylama için yaptığı çirkin hamleler, bu şiir sayesinde başarısız olur. Türk milletine ulaştırılan anlamlı şiir sayesinde milli mücadelede büyük gelişmeler olur. Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görülen bu şiir, artık şanlı Türk milletinin İstiklal Marşı olarak kabul görmüştür.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevdet ile Mehmet Akif, yapılacak oylama öncesi harekete geçti. Miralay Cevdet ve Mehmet Akif, Filippos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planına engel olmak için güçlerini birleştirir. Sandıklar kurulup oylama başlamadan önce, Filipos'un zulmü yüzünden halkın kalbine yerleşen korkuyu yenmeleri gerekmektedir.

Hilal ve Leon'un sırrı ortaya çıkmış, iki genç aşklarının imkansızlığıyla yüzleşmiştir. Dahası Hilal'in Leon'un gidişiyle ilgili öğrendikleri durumu daha da zorlaştıracaktır. Öte yandan Yıldız ve Yakup arasındaki kriz de Yıldız'ın fevri bir hareketiyle derinleşir. Baytar'ın şehre sızdığını anlayan Filipos buna engel olmak için orduyu seferber ederken, zamanla yarışan Cevdet, İzmir'i tekrar ayağa kaldıracak Mehmet Akif'e yardım etmenin yeni bir yolunu bulmak zorundadır.