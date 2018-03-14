Vatanım Sensin dizisinin 48. bölüm 2. fragmanı! Mehmet Akif Ersoy ve Cevdet'in gizli buluşması

Vatanım Sensin'in 15 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 48. bölümünde, Leon, Cevdet'in kuvvacı olduğunu anlayınca, Cevdet her şey itiraf ediyor.

Babası Vasili'nin ölümünden Cevdet'i sorumlu tutan Leon, silahını çeker. Leon'un, Cevdet hakkındaki düşünceleri büyük bir ikileme düşmesine sebep olur. Hilal ise Yunan Kumandanı Filippos ile karşı karşıya gelir. İzmir'deki direniş, giderek büyür ve Milli Mücadele için yeni umutlar doğar. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy, İzmir'e gelir. Cevdet ile gizli buluşmaları sırasında her ikisi de gerçek vazifelerini itiraf ederler.

Cevdet, Yunan ordusundaki görevine dönmeyi başarırken İsmet Paşa komutasındaki ordunun büyük bir zafer kazanmasına da yardımcı olmuştur. Ancak bu zaferin İzmir'deki yankıları ve beklenmedik bir ölüm şehrin sokaklarını karıştırır. Diğer yandan Leon'un Hilal'e aşkı, Cevdet'in, babasının katili olduğu gerçeği ile sınanacaktır. Leon'u bir yol ayrımına getiren bu sınavın sonucunda bambaşka bir sır ortaya dökülecektir.

Sokak olayları giderek şiddetlenirken şehir yangın yerine dönmüştür. Artık İzmirli her Türk'ün hayatı tehlikededir. Filippos'un şeytani ve sinsi bir planın peşinde olduğunu anlayan Cevdet bu felaketi durdurmak için Ankara'dan gelen yardımı İzmir'e sokmanın bir yolunu bulmalıdır.

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!