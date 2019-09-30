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Vatikan, 'Papa Francesco şeytanın adamı' diyen derneğe kayyum atadı

BBC BBC
30.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun "şeytanın adamı" olduğunu söyleyen bir Katolik derneğe, Vatikan tarafından kayyum atandı.

Vatikan, 'Papa Francesco şeytanın adamı' diyen derneğe kayyum atadı

Vatikan tarafından 2001'de tanınan muhafazakar, reform karşıtı "İncil'in Habercileri" isimli uluslararası derneğin kurucusu Monsenyör Joao Scognamiglio Cla Dias, 2017'de ortaya çıkan bir videoda Papa'nın şeytana hizmet ettiğini söylüyordu.

Cla Dias, şeytanla irtibat halindeymiş gibi davrandığı bir ayinde şeytanın ağzından Papa için "O benim, o benim. Ne istersem yapıyor, aptalın teki. Bana itaat ediyor. Bana hizmet ediyor" diyordu.

Dias ayrıca Papa'nın Vatikan'da düşerek öleceğini de "müjdeliyordu". Bu esnada ayine katılan dernek üyesi 60 kadar rahibin de bu sözleri onaylar şekilde güldüğü görülüyordu.

Vatikan, Brezilya merkezli, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren derneği teftiş etmek üzere 2017'de bir heyet yolladı.

Bu heyetin yaptığı incelemeler sonucunda geçen Cuma günü, İncil'in Habercileri derneği ve bu dernekle bağlantılı iki kuruluşa daha kayyum atandığı açıklandı.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News, kayyum atama kararının nedenleri arasında derneğin "idare tarzındaki ve yönetim kurulu üyelerinin hayatlarındaki kusurları" da saydı.

"EVLİ ERKEKLERİN RAHİPLİĞE KABUL EDİLMESİ" TARTIŞMASI

Vatikan uzmanları, Vatikan'da 6-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak Amazonlar konulu sinod (Kilise Meclisi) toplantısı öncesi Katolik Kilisesi'nde reform taraftarları ile muhafazakar kanat arasında "savaş hatlarının belirlendiğine" dikkat çekiyor.

Sinod'da, Amazonlardaki izole bölgelerde evli erkeklerin de rahipliğe kabul edilmesinin de tartışılması bekleniyor. Muhafazakar Katolikler ise kilise geleneklerini yıkacağı gerekçesiyle bu konunun tartışmaya açılmasına bile karşı çıkıyor.

Kayyum atanan İncil'in Habercileri derneğiyle bağlantılı bazı gruplar, Amazon Sinodu'na karşı son günlerde aktivitelerini artırmış görünüyor. İtalya'da yayımlanan Il Fatto Quotidiano gazetesi, "İncil'in Habercileri'nin dostları geçen Cuma günü San Pietro'da (Vatikan) Amazon Sinodu'na karşı dua etti" diye yazdı.

Askanews ajansı da, İncil'in Habercileri derneği ile "Amazon Sinodu'nun düşmanları" arasındaki bağın iki grubun da "fikir babası" olan "Brezilyalı irticacı Katolik Plinio Correa de Oliveira olduğunu yazdı.

1995'te ölen Plinio Correa de Oliveira, Katolik Kilisesi'nde kilit reformların yapıldığı 2. Vatikan Konsili'ni "İsa'nın ölümü gibi acı bir olay" diye niteliyordu.

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