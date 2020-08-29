Vato Arveladze: Amcamdan daha iyi olmaya çalışacağım

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve ülke futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran Şota Arveladze'nin yeğeni Vato, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Amcasının Türkiye'ye gelmesine çok sevindiğini anlatan Vato, "Kulüp ve ortamımız çok güzel. Adeta aile gibiyiz. Herkes çok arkadaş canlısı ve yeni sezona başlamak için heyecanlıyım, bir an önce sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce amcaları Şota ve Arçil ile konuştuğuna değinen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, "Amcamın efsane olması bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Amcamın büyük bir isim olması bendeki beklentileri de yükseltiyor. Ben onu kendime idol olarak alıyorum. Ama ben Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Şota'nın 5 yıl önce Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde kendisinin akademide olduğunu ve İstanbul'u oradan bildiğini vurgulayan Vato, "İstanbul çok büyük, çok güzel bir şehir. Burası çok beğendiğim bir yer ve burada olmaktan çok mutluyum. Karagümrük çok köklü bir kulüp, çok ateşli taraftarları var. Onlar için oynamak çok keyifli ve heyecanlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.