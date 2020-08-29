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Vato Arveladze: Amcamdan daha iyi olmaya çalışacağım

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'e 36 yıl aranın ardından yeniden yükselen Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Vato Arveladze, amcası Şota'dan daha iyi olmak istediğini söyledi.

Vato Arveladze: Amcamdan daha iyi olmaya çalışacağım

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve ülke futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran Şota Arveladze'nin yeğeni Vato, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Amcasının Türkiye'ye gelmesine çok sevindiğini anlatan Vato, "Kulüp ve ortamımız çok güzel. Adeta aile gibiyiz. Herkes çok arkadaş canlısı ve yeni sezona başlamak için heyecanlıyım, bir an önce sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce amcaları Şota ve Arçil ile konuştuğuna değinen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, "Amcamın efsane olması bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Amcamın büyük bir isim olması bendeki beklentileri de yükseltiyor. Ben onu kendime idol olarak alıyorum. Ama ben Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Şota'nın 5 yıl önce Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde kendisinin akademide olduğunu ve İstanbul'u oradan bildiğini vurgulayan Vato, "İstanbul çok büyük, çok güzel bir şehir. Burası çok beğendiğim bir yer ve burada olmaktan çok mutluyum. Karagümrük çok köklü bir kulüp, çok ateşli taraftarları var. Onlar için oynamak çok keyifli ve heyecanlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"AMCALARIMI GURURLANDIRACAĞIM"

Vato Arveladze, amcaları Şota ve Arçil'i gururlandıracağını dile getirdi.

Şota'nın forvette oynadığını, kendisinin ise hücumun birçok yerinde forma giyebildiğini aktaran Vato, şöyle devam etti:

"Amcalarım Trabzon'da efsane isimler. Buraya gelmemden çok memnun oldular. Ben de amcalarımın ardından burada olmaktan çok mutluyum ve onların isimlerini devam ettireceğim. Onları gururlandıracağıma eminim, umarım bunu başarırım. Amcam 9 numara oynuyordu, ben ön tarafta başka pozisyonlarda da oynuyorum. Ondan devamlı olarak tavsiyeler alıyorum. Her idman ve maç sonrası görüşüyoruz, konuşuyoruz. Futbolla ve benimle alakalı konuşuyoruz. Bana katkısı tabii ki de büyük oluyor."

"SÜPER LİG ÇOK BÜYÜK BİR ARENA"

Vato Arveladze, Süper Lig'in çok büyük bir arena olduğunu ifade etti.

Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attığına değinen Vato, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sadece ligde kalmak değil, UEFA Avrupa Ligi'ne oynamak olacak. Böylelikle taraftarı da mutlu etmek bizim amacımız ve hedefimiz yüksek olacaktır. Taraftarlarımız gelebildikleri her maça gelsinler. Biz de onlarla birlikte her maçı kazanmaya çalışacağız. Süper Lig'de çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Buranın dışarıdan da izlenimi çok iyi. Güzel bir lig, dünyadaki en büyük liglerden biri. O yüzden burada mücadele etmek burada bulunmak benim için çok iyi bir motivasyon. Süper Lig çok büyük bir arena."

Süper Lig'de kendini kanıtladıktan sonra daha büyük hedeflere ilerleyeceğini de anlatan Vato, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabi her oyuncu gibi Bundesliga'da, La Liga'da, Premier Lig'de oynamak isterim ama öncelikli hedefim tabiki burası. Burada büyük bir arenaya çıktık. Burada yüksek seviyede oynayabileceğimi kanıtladıktan sonra tekrar büyük kulüplerle ilgili hedeflerim olacaktır ama öncellikli hedefim şu anda buradayım ve buraya odaklandım."

(AA)

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