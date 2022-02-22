Vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak: Kahvaltılık kuru domates tarifi

Domatesin en lezzetli haline ulaştığı yaz aylarında bol bol kesilip güneşte kurutulması, kış için müthiş bir hazırlık oluyor. Kış mevsiminde tüketilmeyecek kadar tatsız ve renksiz olan domatesleri yemek istemeyip yaz domatesini özlediğinizde çıkarıp tüketebileceğiniz kuru domatesten müthiş bir sos elde etmek ister misiniz? Sabah kahvaltıda kızarmış ekmeğin üzerine koyarak ya da nefis yağlı sosuna ekmek banarak yiyebileceğiniz o müthiş kuru domatesli sosumuza geçelim...

KAHVALTILIK KURU DOMATES TARİFİ

MALZEMELER

200 gram kurutulmuş domates

1 su bardağı su

6-7 adet tam ceviz

4-5 diş sarımsak

1 su bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı biberiye

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Göz kararı tuz

HAZIRLANIŞI

Yazdan kalan güneşte kurutulmuş domatesleri bol suda güzelce yıkayın.

Ardından orta boy bir tencerenin içerisine aktarıp üzerine 1 su bardağı su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Orta ateşte haşlanmaya bırakın.

Haşlama süresi domatesten domatese göre değişeceği için ara sıra kontrol edin.

İstediğiniz seviyede haşlanan domatesleri bir kapta bulunan soğuk suyun içerisine aktarın.

Ardından bir makarna süzgecinin üzerine alın ve suyunun süzülmesi için bekletin.

Daha sonra istediğinize göre iri iri ya da minik minik doğrayın.

Doğranan domatesleri alıp genişçe bir karıştırma kabına aktarın.

Sarımsakların kabuklarını soyun. İstediğiniz büyüklükte dilimler haline getirin.

Dilimlediğiniz sarımsakları doğranan domateslerin üzerine ilave edin.

Cevizleri isterseniz elle iri iri parçalayın ya da rondodan geçirip kaba aktarın.

Hazırlanan malzemelerin üzerine zeytinyağını ilave edip, spatula yardımıyla karıştırın.

Taze biberiye, pul biber, kimyon, kekik ve tuzu karışımın üzerine ilave edin.

Sumak ekleyin. (Bu noktada ister toz sumak kullanın, isterseniz de doğrudan sumak ekşisi kullanın.)

Tüm malzemeleri iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra dezenfekte ettiğiniz kavanozlara aktarın.

Kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına kaldırın.

1 hafta içerisinde kahvaltılarda tüketebilirsiniz.



