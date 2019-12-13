Vazgeçilmez 10 Apple Watch özelliğini sizler için bir araya getirdik

Dilerseniz Nefes, Kalp Atış Hızı ve Gürültü gibi komplikasyonları gün boyunca gözünüzün önünde olmaları için saat kadranınıza da ekleyebiliyorsunuz. Bu saat, size gerçekten iyi bakan ilk saat. 1. KALBİNİZDEN GEÇENLERİ OKUYOR



Apple Watch Series 5 kalp atış hızınızı dilediğiniz an kontrol edebilmeniz ve kalbinizin performansını takip edebilmeniz için onu gün boyunca izliyor. Dahası, kalp atış hızınız anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde belirtileri hissetmiyor olsanız bile sizi uyarıyor. 2. YÜKSEK SESLİ ORTAMLARDA SİZİ UYARIYOR



Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor. Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz. 3. BİR DOKUNUŞLA MENSTRÜEL DÖNGÜNÜZÜ İZLEYİN



Döngü İzleme uygulaması menstrüel döngünüz hakkında ayrıntılı bilgi veriyor ve genel sağlık durumunuzu çok daha net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. Bu sayede sadece hazırlıklı olmakla kalmıyor, düzensizlikleri ve semptomları takip etmenize yardımcı olacak ve doktorunuzla daha aydınlatıcı konuşmalar yapmanızı sağlayacak bilgilere de sahip oluyorsunuz.

4. İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA YARDIM ÇAĞIRIYOR



DÜŞME ALGILAMA



Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ardından acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere konumunuzu da içeren bir bildirim gönderiliyor. ACİL SOS



Yardım için arama yapamayacak durumdaysanız Apple Watch bunu sizin yerinize yapıyor. 112’yi arıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor. 5. HAREKET, EGZERSİZ VE DURUŞ HALKALARIYLA SİZİ MOTİVE EDİYOR



Aktivite halkaları gelişiminizi izliyor, daha az oturup daha çok hareket etmeniz ve her gün egzersiz yapmanız için size ilham veriyor. İsterseniz siz de hedefler belirleyip arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Gelişmiş antrenman ölçümleri, GPS ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleriyle1 her türden egzersiz biçimine uyum gösteriyor.

PES ETMEYEN ANTRENMANLAR



Bisiklet, yoga, yüzme, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Siz söyleyin, Apple Watch ölçsün. Antrenmana özgü hedefler belirleyin, antrenman sonrasında performansınızla ilgili tüm verilere göz atın ve iPhone’unuzdaki Aktivite uygulamasını kullanarak zaman içinde gösterdiğiniz gelişimi takip edin. Apple Watch, iki adet tekerlekli sandalye antrenmanıyla tekerlekli sandalye kullanıcıları için de faydalı. 6. 60 MİLYON ŞARKI ÇALIYOR



Apple Watch, Apple Podcasts’te yer alan tüm favori bölümlerinizi, Apple Music’ten bir albüm veya çalma listesini doğrudan bileğinize indirmenizi kolay hale getiriyor. 7. BU SAAT OLAĞANÜSTÜ BİR YÖN DUYGUSUNA SAHİP



Apple Watch Series 5 şimdi yerleşik bir pusulaya sahip. Bu sayede artık doğrudan saat kadranından yönünüzü bulabiliyorsunuz. Güncellenmiş Harita uygulaması şimdi yüzünüzün dönük olduğu yönü de gösteriyor. Ve yeni Pusula uygulamasında yükseklik, enlem, boylam ve eğim bilgilerinin yanı sıra baktığınız yönü de görebiliyorsunuz. Kısacası, yeni yerler keşfetmenin şimdi tam zamanı.