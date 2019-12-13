Vazgeçilmez 10 Apple Watch özelliğini sizler için bir araya getirdik

Dilerseniz Nefes, Kalp Atış Hızı ve Gürültü gibi komplikasyonları gün boyunca gözünüzün önünde olmaları için saat kadranınıza da ekleyebiliyorsunuz. Bu saat, size gerçekten iyi bakan ilk saat.
1. KALBİNİZDEN GEÇENLERİ OKUYOR
Apple Watch Series 5 kalp atış hızınızı dilediğiniz an kontrol edebilmeniz ve kalbinizin performansını takip edebilmeniz için onu gün boyunca izliyor. Dahası, kalp atış hızınız anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde belirtileri hissetmiyor olsanız bile sizi uyarıyor.
2. YÜKSEK SESLİ ORTAMLARDA SİZİ UYARIYOR
Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor. Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz.
3. BİR DOKUNUŞLA MENSTRÜEL DÖNGÜNÜZÜ İZLEYİN
Döngü İzleme uygulaması menstrüel döngünüz hakkında ayrıntılı bilgi veriyor ve genel sağlık durumunuzu çok daha net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. Bu sayede sadece hazırlıklı olmakla kalmıyor, düzensizlikleri ve semptomları takip etmenize yardımcı olacak ve doktorunuzla daha aydınlatıcı konuşmalar yapmanızı sağlayacak bilgilere de sahip oluyorsunuz.
4. İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA YARDIM ÇAĞIRIYOR
DÜŞME ALGILAMA
Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ardından acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere konumunuzu da içeren bir bildirim gönderiliyor.
ACİL SOS
Yardım için arama yapamayacak durumdaysanız Apple Watch bunu sizin yerinize yapıyor. 112’yi arıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor.
5. HAREKET, EGZERSİZ VE DURUŞ HALKALARIYLA SİZİ MOTİVE EDİYOR
Aktivite halkaları gelişiminizi izliyor, daha az oturup daha çok hareket etmeniz ve her gün egzersiz yapmanız için size ilham veriyor. İsterseniz siz de hedefler belirleyip arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Gelişmiş antrenman ölçümleri, GPS ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleriyle1 her türden egzersiz biçimine uyum gösteriyor.
PES ETMEYEN ANTRENMANLAR
Bisiklet, yoga, yüzme, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Siz söyleyin, Apple Watch ölçsün. Antrenmana özgü hedefler belirleyin, antrenman sonrasında performansınızla ilgili tüm verilere göz atın ve iPhone’unuzdaki Aktivite uygulamasını kullanarak zaman içinde gösterdiğiniz gelişimi takip edin. Apple Watch, iki adet tekerlekli sandalye antrenmanıyla tekerlekli sandalye kullanıcıları için de faydalı.
6. 60 MİLYON ŞARKI ÇALIYOR
Apple Watch, Apple Podcasts’te yer alan tüm favori bölümlerinizi, Apple Music’ten bir albüm veya çalma listesini doğrudan bileğinize indirmenizi kolay hale getiriyor.
7. BU SAAT OLAĞANÜSTÜ BİR YÖN DUYGUSUNA SAHİP
Apple Watch Series 5 şimdi yerleşik bir pusulaya sahip. Bu sayede artık doğrudan saat kadranından yönünüzü bulabiliyorsunuz. Güncellenmiş Harita uygulaması şimdi yüzünüzün dönük olduğu yönü de gösteriyor. Ve yeni Pusula uygulamasında yükseklik, enlem, boylam ve eğim bilgilerinin yanı sıra baktığınız yönü de görebiliyorsunuz. Kısacası, yeni yerler keşfetmenin şimdi tam zamanı.
8. UYGULAMALARI ANINDA İNDİREBİLİYOR
App Store artık bileğinizde olduğundan şimdi kolunuzu bile kaldırmadan yeni uygulamaları keşfedip indirebiliyorsunuz. Özel olarak hazırlanan koleksiyonlara göz atın. Dikte’yi kullanarak arama yapın veya Siri’den yardım alın. Bir uygulamaya dokunun ve ekranı kaydırarak onun açıklamasını okuyun. Ekran görüntülerine göz gezdirin ve yorumları inceleyin. Ve o uygulamayı her zamankinden kolay bir şekilde yükleyin.
9. BAĞLANTIDA KALMANIZA YARDIMCI OLUYOR
Yürüyüş yaptığınız patikada bir aramayı yanıtlayabiliyor veya mesaj gönderebiliyorsunuz. Beğendiğiniz o yeni uygulamayı doğrudan bileğinize indirebiliyorsunuz. Ve şimdi hep açık ekranı sayesinde Apple Watch Series 5’te önemli bilgilerinizi her zaman gözünüzün önünde tutabiliyorsunuz.
10. SIRI İLE SÖYLEDİKLERİNİZİ YERİNE GETİRİYOR
İnternette bir konuyu arıyor, Shazam ile bir şarkının adını buluyor, bir antrenman başlatıyor ve hatta panjurları bile kapatıyor.
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