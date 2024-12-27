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  4. Ve Arap ekibi Al Shabab'ın Fatih Terim'i açıklama videosu gündem oldu! Yapay zeka ile kısa film yaptılar... Beğeni rekoru kırdı

Ve Arap ekibi Al Shabab'ın Fatih Terim'i açıklama videosu gündem oldu! Yapay zeka ile kısa film yaptılar... Beğeni rekoru kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.12.2024 07:49
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Bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşma sağlarken Arap ekibinden ilk paylaşım geldi. İşte detaylar...

Ve Arap ekibi Al Shabab'ın Fatih Terim'i açıklama videosu gündem oldu! Yapay zeka ile kısa film yaptılar... Beğeni rekoru kırdı

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Fatih Terim, sahalara dönüyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına varırken Arap kulübünden Terim için bir paylaşım geldi.

AL SHABAB'DAN İLK PAYLAŞIM

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Al-Shabab, sosyal medya hesabından Terim için ilk paylaşımını da yaptı. Arap ekibi paylaşımında, yapay zeka ile oluşturulmuş bir kısa filme yer verirken 'Merhaba, imparator' ifadelerini kullandı. Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika arabistan
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