Ve Arap ekibi Al Shabab'ın Fatih Terim'i açıklama videosu gündem oldu! Yapay zeka ile kısa film yaptılar... Beğeni rekoru kırdı

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Fatih Terim, sahalara dönüyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına varırken Arap kulübünden Terim için bir paylaşım geldi.

AL SHABAB'DAN İLK PAYLAŞIM

Al-Shabab, sosyal medya hesabından Terim için ilk paylaşımını da yaptı. Arap ekibi paylaşımında, yapay zeka ile oluşturulmuş bir kısa filme yer verirken 'Merhaba, imparator' ifadelerini kullandı. Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM: