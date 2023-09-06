SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Ve Başakşehir'de sürpriz! Emre Belözoğlu'nun yerine Süper Lig'den teknik direktörle anlaşıldı...

Ve Başakşehir'de sürpriz! Emre Belözoğlu'nun yerine Süper Lig'den teknik direktörle anlaşıldı...

06.09.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, milli araya girildi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Gaziantep FK'da Erdal Güneş'in ardından Kayserispor'da da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Sarı - kırmızılı kulüpten ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran deneyimli çalıştırıcı, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum" dedi. Öte yandan Atan'ın Emre Belözoğlu yerine Başakşehir'in başına geçeceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalırken, takımlarda teknik direktör ayrılıkları da peş peşe yaşanıyor. Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"İÇİM BURUK OLSA DA..."

AA-20230812-31906316-31906312-MONDIHOME_KAYSERISPOR_GALATASARAY (Large)

43 yaşındaki teknik adam paylaşımında, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı. Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır. Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, Milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim. Başkanımız Sayın Ali Maçlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağımız olarak ger anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Byük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz. Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU'NUN YERİNE GEÇİYOR

fbb181719c164cc3a848b16ec72d6caa

Öte yandan Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Rams Başakşehir'in Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardığı ve kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi.

KAYSERİSPOR'DA 43 MAÇ

04acef1049514308bf19b919c4388e7d

2022 yılında göreve gelen Çağdaş Atan, 43 maça çıktı. Atan, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Belçika'ya...Galatasaray ayrılığı açıkladı! Belçika'ya...
Fenerbahçe'de sürpriz imza!Fenerbahçe'de sürpriz imza!
İspanya bu olayla çalkalanıyor!İspanya bu olayla çalkalanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Kayserispor Başakşehir Emre Belözoğlu Süper Lig paylaşım fk erden biler süper li yollar ayrıldı iyet da, başakşehi oldular

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.