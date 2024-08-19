Ve beklenen oldu! Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı... İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada takımdan ayrılması beklenen isimlerden Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehirden yapılan açıklamada ise Fenerbahçe'den Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır denildi.

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İstanbul ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyecek.