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Ve beklenen oldu! Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.08.2024 18:36
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Son günlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan isimlerden Miguel Crespo ile yollar resmen ayrıldı. Başarılı oyuncunun yeni adresi Başakşehir oldu. İşte detaylar...

Ve beklenen oldu! Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı... İşte yeni takımı
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada takımdan ayrılması beklenen isimlerden Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

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Başakşehirden yapılan açıklamada ise Fenerbahçe'den Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır denildi.

BEDAVA TRANSFER

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İstanbul ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

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