Ve İsmail Kartal geri dönüyor! İşte Süper Lig'deki yeni adresi...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından göreve sezon ortasında İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertli kulüpte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan tecrübeli teknik direktör, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS

2021/22 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bir sezonu dinlenerek geçiren İsmail Kartal için Sivasspor harekete geçti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, daha önce 2004/05 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Kartal'ın Sivasspor ile yaptığı görüşmede süre istediği ve kararını kısa süre içinde ileteceği belirtildi.



