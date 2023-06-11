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Ve İsmail Kartal geri dönüyor! İşte Süper Lig'deki yeni adresi...

11.06.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ortasında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, takımına oynattığı futbol ve başarılı grafiğiyle beğeni toplamıştı. Daha sonrasında Jorge Jesus'un gelişiyle beraber görevinden ayrılan Kartal, 1 sezondur takım çalıştırmıyordu. Bu süreyi dinlenerek geçiren tecrübeli teknik direktöre sürpriz bir ekip talip oldu. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, İsmail Kartal için harekete geçti.

Ve İsmail Kartal geri dönüyor! İşte Süper Lig'deki yeni adresi...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından göreve sezon ortasında İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertli kulüpte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan tecrübeli teknik direktör, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS

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2021/22 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

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Fenerbahçe sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bir sezonu dinlenerek geçiren İsmail Kartal için Sivasspor harekete geçti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, daha önce 2004/05 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Kartal'ın Sivasspor ile yaptığı görüşmede süre istediği ve kararını kısa süre içinde ileteceği belirtildi.


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