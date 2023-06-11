Ve İsmail Kartal geri dönüyor! İşte Süper Lig'deki yeni adresi...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından göreve sezon ortasında İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertli kulüpte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan tecrübeli teknik direktör, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.
2021/22 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.
Fenerbahçe sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bir sezonu dinlenerek geçiren İsmail Kartal için Sivasspor harekete geçti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor, daha önce 2004/05 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.
Kartal'ın Sivasspor ile yaptığı görüşmede süre istediği ve kararını kısa süre içinde ileteceği belirtildi.