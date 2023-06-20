Ve Sergen Yalçın imzayı atıyor! Uçağı Azerbaycan'a indi, resmi açıklama bekleniyor

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile büyük oranda anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçtiğimiz günlerde Azeri kanalı CBC Sports TV duyurduğu haberde, 50 yaşındaki teknik adam Neftçi Bakü ile yıllık ücreti konusunda anlaşma sağladığını ve tarafların el sıkıştığını duyurmuştu.

UÇAĞI İNİŞ YAPTI

TRT Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın'ı taşıyan uçak Azerbaycan'a iniş yaptı. Yalçın'ın, Neftçi Bakü takımıyla kısa bir görüşmenin ardından imzayı atması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İmzaların atılmasının ardından Neftçi Bakü ekibinden kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.



