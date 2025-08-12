Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul'a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan ve oldukça ses getiren transfer hamlesi Kerem Aktürkoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanırken Sarı-Lacivertliler Benfica ile haftalardır süren pazarlıklarda sona yaklaştı. Fenerbahçe cephesi, Benfica'nın tüm şartlarını kabul ederken milli futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

SON ANTRENMANDA SÜRPRİZ

Adı Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı ikinci maç öncesinde son antrenmanda yer aldı. Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Benfica'nın bu turda Nice'le oynadığı ilk maçta Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRE ALACAK

Haber Global'e göre Kerem Aktürkoğlu bu akşamki Benfica-Nice maçında kısa da olsa süre alacak. Böylece milli futbolcu olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek. Portekiz ekibi bu konuda geri adım atmadı.

MAÇ SONRASI TÜRKİYE'YE

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bu akşamki maçların ardından bitirecek ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

HEDEF: GÖZTEPE MAÇI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu Göztepe maçına yetiştirmeyi planladığı haber detayında yer aldı.