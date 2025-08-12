SPOR

Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul'a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

Süper Lig'de yeni sezon resmen başlarken transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe de birçok isimle temaslarını sürdürürken Kerem Aktürkoğlu en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Milli futbolcu için Portekiz ekibi ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler oyuncuyu kısa sürede Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan ve oldukça ses getiren transfer hamlesi Kerem Aktürkoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanırken Sarı-Lacivertliler Benfica ile haftalardır süren pazarlıklarda sona yaklaştı. Fenerbahçe cephesi, Benfica'nın tüm şartlarını kabul ederken milli futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

SON ANTRENMANDA SÜRPRİZ

Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç 1

Adı Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı ikinci maç öncesinde son antrenmanda yer aldı. Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Benfica'nın bu turda Nice'le oynadığı ilk maçta Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRE ALACAK

Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç 2

Haber Global'e göre Kerem Aktürkoğlu bu akşamki Benfica-Nice maçında kısa da olsa süre alacak. Böylece milli futbolcu olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek. Portekiz ekibi bu konuda geri adım atmadı.

MAÇ SONRASI TÜRKİYE'YE

Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç 3

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bu akşamki maçların ardından bitirecek ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

HEDEF: GÖZTEPE MAÇI

Ve transferde mutlu son! Kerem Aktürkoğlu son maçına çıkıyor, İstanbul a geliyor: İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç 4

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu Göztepe maçına yetiştirmeyi planladığı haber detayında yer aldı.

