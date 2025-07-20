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Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray'da... İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına uzun süredir uğraş verdiği yıldız isim Victor Osimhen transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılılar oldukça zorlu bir sürecin ardından Napoli cephesi ile sözlü mutabakat sağlarken sözleşme şartları da öğrenildi. Tüm bunlar yaşanırken taraftarın sabırsızlıkla beklediği ismin İstanbul'a iniş tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray'da... İşte sözleşme detayları
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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncunun kararlı tutumu, bu transferde kilit rol oynadı.

DURSUN ÖZBEK BİTİRDİ

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray da... İşte sözleşme detayları 1

Çok uzun süredir uğraş verilen transferde mutlu son... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Victor Osimhen transfer için görüşme gerçekleştirmişti.

'VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DA'

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray da... İşte sözleşme detayları 2

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Napoli ile 75 milyon euro + sonraki satıştan %10 pay şeklinde anlaşmaya vardı. Birçok İtalyan kaynağı da gelişmeyi son dakika olarak duyururken 'Victor Osimhen Galatasaray'da' başlıkları atıldı. Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması.

ZORLU SÜREÇ

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray da... İşte sözleşme detayları 3

Sezon sonunda başlayan görüşmelerde Napoli ile yapılan sözleşmedeki 75 milyon Euro'luk bedeli ödemeyi kabul eden Galatasaray, süreçte birçok engelle karşılaştı. Napoli, önce tam ödeme talep etti, ardından 40 milyon Euro peşin, kalanı iki taksitle istedi. Ayrıca İtalyan bankalarından teminat şartı koştu. Bu bitmek bilmeyen talepler, sarı-kırmızılı yönetimi zorladı ve hatta Osimhen'den vazgeçilmesi gündeme gelmişti.

OSIMHEN'İN KARARLILIĞI

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray da... İşte sözleşme detayları 4

Tam bu noktada Osimhen'in tavrı belirleyici oldu. Napoli'ye "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyerek ısrarcı olan Nijeryalı yıldız, kulübünün yumuşamasını sağladı ve Galatasaray yönetiminin de transferden vazgeçmemesine neden oldu.

"BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK"

Ve transferde mutlu son! Türk futbol tarihinin en pahalı transferi: Victor Osimhen Galatasaray da... İşte sözleşme detayları 5

26 yaşındaki yıldız golcünün 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi. Osimhen'i havaalanında binlerce taraftar karşılayacak.

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