VEDA MEKTUBU 21. BÖLÜM izle tek parça! KANAL D VEDA MEKTUBU dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Üvey Anne 21. bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde çekilmektedir. Dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. İzleyiciler heyecanla 21. bölümü beklemeye başladı. Veda Mektubu'nun yeni bölümü 31 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Veda Mektubu 21. bölüm konusu...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ 21. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Veda Mektubu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Üvey Anne dizisinin yirminci bölümünde;

Mehmet, Barış'ın silahının hedefinde. Ziya, Alanur’un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur’un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur.

Aslı, Barış’ın hala dışarıda bir yerlerde olduğu, yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı’nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Alanur’un, Karlıların çatısı altında kalmak zorunda olması yeterince zorken, bir de Seher ve akrabalarının arasındaki gerginlik eklenir. Barış’ın Hatice üzerinde kurduğu üstünlükle Hatice hayatının hatasını yapar. Bu hata Seher’in hayatını etkilerken tüm aile yeni bir sırrın yükünü omuzlamak zorunda kalır.

VEDA MEKTUBU 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üvey Anne dizisinin yirmi birinci bölümünde;

Seher'in Alanur'a verdiği zarfın içinde ne var?

Tutuklanarak gözaltına alınan Seher, Alanur'u görmek ister. Alanur, Seher'i ziyaret eder. Seher, Alanur'a bir zarf verir. Alanur, Seher'e zarfın içinde ne olduğunu sorar. Seher Aalanur'a zarfın içinde ne olduğunu söyleyince Alanur şok olur. Peki, Seher'in Alanur'a verdiği zarfın içinde ne var?

Seher, Aslı'dan ailesini toparlamasını isterken Ziya'ya ise artık hayatında olmayacağını söyler. Alanur, Beste'ye gerçek babasının Ziya olduğunu itiraf eder. Ziya ise tüm ailenin karşına geçerek Beste'nin öz kızı olduğunu itiraf eder.

VEDA MEKTUBU 21. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Veda Mektubu dizisinin 21. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



