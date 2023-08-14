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VEDA MEKTUBU 23. BÖLÜM izle tek parça! KANAL D VEDA MEKTUBU dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu

14.08.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi yirmi üçüncü bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu'nun oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü bekliyor. Peki, Veda Mektubu son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Üvey Anne 23. bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde çekilmektedir. Dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. İzleyiciler merakla 23. bölümü bekliyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümü 14 Ağustos Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Veda Mektubu 23. bölüm konusu...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Veda Mektubu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Veda Mektubu dizisinin yirmi ikinci bölümünde;
Seher'in Alanur'a verdiği zarfın içinde ne var?

Alanur'dan kötü haber geldi!

Beste'nin Ziya'nın kızı olduğunu hemen herkes öğrenir. Alanur, kızlarının yanında olmak için Ziya'nın evine gider. Ancak evde fenalaşan Alanur hastaneye kaldırılır. Alanur, kötü bir hastalığa yakalandığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Ziya, Alanur'a destek olmak için yanında olur.

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Mina'ya ne oldu?

Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Öte yandan Alanur'un galerisine bir saldırı düzenlenir. Beste ve Mahmut ise evlilik hazırlıklarını yapar. Düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu?

VEDA MEKTUBU 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Veda Mektubu dizisinin yirmi üçüncü bölümünde;

Selçuk, Nevzat'ın oyununa gelip Mehmet'e cephe alıyor!

Mina'nın intiharı herkesi çok korkutmuştur. Mina yaşam savaşı verirken kardeşler de birbirlerine bilenmeye başlamıştır. Mehmet, Hatice'nin yaptıklarını anlayıp Nevzat ve ailesini evden atar. Ancak abisine karşı öfkeli olan Selçuk için işler farklı bir hal almaya başlar. Nevzat, Selçuk'u Mehmet'e karşı doldurur. Mehmet şimdi de kardeşiyle sınanmaya başlamıştır. Karlı ailesi için kaos dolu günler son bulacak mı?

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Hatice, Aslı'yı öldürdü mü?

Aslı hamilelik testi yaptırır ve hamile olduğunu öğrenir. Ancak Aslı'nın mutluluğu çok uzun sürmez. Mehmet'e deli gibi aşık olan ve bunu saplantıya dönüştüren Hatice Aslı'yı öldürmeyi kafasına koyar. Aslı'yı tenha bir yere götüren Hatice silahı ona doğrultur. Son anda Hatice ve Aslı'nın yanına gelen Mehmet, Hatice'ye engel olmaya çalışır. Peki, Hatice, Aslı'yı öldürdü mü?

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VEDA MEKTUBU 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Veda Mektubu dizisinin 23. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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