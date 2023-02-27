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Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım’lı Veda Mektubu çekim yerleri

27.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi bu akşam Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizi, izleyicileri oldukça meraklandırdı. Heyecanla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ilk bölüm ile ekranlarda olacak. Dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı da merak ediliyor. Veda Mektubu izleyiciye geçmişten günümüze bir film sahnesi yaşatacak. Peki Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım’lı Veda Mektubu çekim yerleri...

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım’lı Veda Mektubu çekim yerleri

Veda Mektubu dizisi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Dizi, pazartesi günleri yayınlanan Ömer ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerine rakip olacak. Veda Mektubu dizisinin çekimlerinin yapıldığı yerler de izleyicileri ayrıca meraklandırdı. Bennu Yıldırımlar, Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte detaylar...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'de bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Veda Mektubu dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi ve sinema filmi için sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözde yerlerinden olan İstanbul'da çekimleri gerçekleşen dizi daha çok, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu gibi ilçelerde ve bu ilçeler içinde yer alan semt ve sokaklarda çekilmektedir.

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Ayrıca dizinin bazı sahneleri yine İstanbul'da bulunan platolarda çekiliyor.

BENNU YILDIRIMLAR UZUN ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret rolüyle akıllara kazına Bennu Yıldırımlar, uzun bir aradan sonra dizi sektörüne geri döndü. Nuri Bilge Ceylan'ın ahlat Ağacı filmindeki performansı ve çekim esnasında yaşananlarla gündemde olan Yıldırımlar, bir süredir dizi çekmiyor, film ve tiyatro ile ilgileniyordu.

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Veda Mektubu dizisinde Bennu Yıldırımlar'a, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol almış Selim Bayraktar eşlik ediyor.

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