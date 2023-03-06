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Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

06.03.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sezonun yeni dizisi Veda Mektubu Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba dedi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimler yer alıyor. Peki, Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu gerçek hikaye mi?

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Mektubu gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

Veda Mektubu dizisi her pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirilen dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. İşte Veda Mektubu dizisi hakkında merak edilen detaylar...

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher’in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet’in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet’in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet’ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı’dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir? Yoksa onlar da Ziya ve Alanur’un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

Veda Mektubu

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

  • Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız
  • Selim Bayraktar - Ziya Karlı
  • Rabia Soytürk - Aslı Yıldız
  • Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı
  • Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı
  • Hakan Karsak
  • Ümmü Putgül
  • Hande Elaman
  • Hazar Motan
  • Ahmet Kaynak
  • Elif Çakman
  • Kerem Alp Kabul
  • Asya Kasap
  • Elif Uslusoy
  • Deniz Altan
  • Elena Viunova

Veda Mektubu 3

VEDA MEKTUBU GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Veda Mektubu dizisinde gerçek bir hikaye işleniyor.

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