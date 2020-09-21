Vedat Muriç koronavirüse yakalandı iddiası

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
İtalya'dan Daniele Caroleo adlı gazeteci futbolcu ile ilgili Lazio kulübünden herhangi bir yalanlama yapılmadığını ifade etti.
Vedat Muriç, 17.5 milyon Euro net bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu. Ayrıca 2.5 milyon Euro da bonus bedeli ödenecek. Bir sonraki satıştan da Fenerbahçe yüzde 5 alacak.
(Ajansspor)
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