Vedat Muriqi: 2-3 gün içinde transferle ilgili her şey belli olacak

Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Vedat Muriqi ve yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Hasan Kartal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vedatla bizim görüşmemiz geç oldu. Vedat bizim sporcumuz, oyuncumuz. Bana göre Türk futbolundaki olaylara örnek olacak bir anlayıştır. Sporcumuz ne istiyor? Kafasındaki nedir? Sporcumuza anlatıyoruz, sporcumuz kafasındakini bize söyleyecek. Olması gerek bu. Gitmesi gereken kulüpler, bence ilk önceliği Avrupa olur. Orası daha güzel ve daha popüler olur. Sonra 3-4 takımdan teklif gelebilir, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe değil. Vedat'ın ayarında bir öneri olursa biz veririz dedik. Yani 3-4 alternatifi biz kendisine söyledik. O da a-b-c ya da d planını söyleyecek. Vedat her zaman bizim sporcumuzdur." dedi.
"FENERBAHÇE İLE KONUŞMADIK"
Karadeniz kulübünün Başkanı, Fenerbahçe'nin para ve takas teklifi iddialarına ilişkin ise, "Fenerbahçe'den para ve takas konuşmadık. Herhangi bir teklif de olmadı. Takas dediğin zaman benim mesleğimin dışına çıkıyor ben başkanım, buna sportif direktör bakar. Buna benim karar vermem doğru değil." dedi.
RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ
Kartal, kendi belirledikleri bedelin resmi olarak kulübe sunulmaması halinde satamayacaklarını ve gerektiği taktirde yola beraber devam edeceklerini aktarırken, "Tabi Vedat'ı da kırmak istemeyiz, o bizim çocuğumuz en nihayetinde. Biz, kafamızdaki bedel olmadığı sürece transfere karşı çıkacağız. Biz kendisiyle 1 yıl daha beraberiz. Henüz yeni bir teklif bulunmadık kendisine." dedi.
VEDAT: "BAŞKANIM DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE VERDİ"
Vedat ise henüz transfer ile ilgili net bir görüş belirtmezken, "Başkanım bana düşünmek için süre verdi, sonra düşünüp başkanımla bir toplantı daha gerçekleştiririz ve bir karar verebiliriz. Ayrılırsam da kulübümle ve başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Şu anda kulübün ve benim menfaatlerim ön planda. Önümüzdeki 2-3 günde her şey belli olacak" diyerek görüşlerini aktardı.
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