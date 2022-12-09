Vedat Muriqi bonservis rekoru kırıyor! Gösterdiği performansla dünya devinin dikkatini çekmeyi başardı

Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi, Lazio'da istediğini bulamamış ve kariyerinde değişiklikler yaparak tırmanmaya çalışmıştı. Son durağı Mallorca'da kendini bulan Vedat'ın performansı İspanya'da gündem konusu oldu.

TEK RAKİBİ LEWANDOWSKI

Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'nin 13 golü bulunduğu krallık yarışında iddialı konumda bulunan Kosovalı yıldız Real Madrid'in radarına girdi.

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Mallorca tarihinin en yüksek bonservisli oyuncusu Eto'o'yu geçmesi beklenen Muriqi için Real Madrid 35 milyon Euro ödemeye hazır. Vedat'ın da Real Madrid'e gitmeyi çok istemesi bu transferi kolaylaştırıyor. İspanyol devinde Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışları başlamıştı.



