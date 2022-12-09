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Vedat Muriqi bonservis rekoru kırıyor! Gösterdiği performansla dünya devinin dikkatini çekmeyi başardı

09.12.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, sonraki kariyerinde yükselişini sürdürdü. Şimdilerde Mallorca forması giyen yıldız oyuncuyu Real Madrid istiyor. Bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gol ve 1 asist yapan Vedat için Dünya Kupası'nın ardından resmi teklif gelecek.

Vedat Muriqi bonservis rekoru kırıyor! Gösterdiği performansla dünya devinin dikkatini çekmeyi başardı
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi, Lazio'da istediğini bulamamış ve kariyerinde değişiklikler yaparak tırmanmaya çalışmıştı. Son durağı Mallorca'da kendini bulan Vedat'ın performansı İspanya'da gündem konusu oldu.

TEK RAKİBİ LEWANDOWSKI

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Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'nin 13 golü bulunduğu krallık yarışında iddialı konumda bulunan Kosovalı yıldız Real Madrid'in radarına girdi.

REKOR KIRABİLİR

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Mallorca tarihinin en yüksek bonservisli oyuncusu Eto'o'yu geçmesi beklenen Muriqi için Real Madrid 35 milyon Euro ödemeye hazır. Vedat'ın da Real Madrid'e gitmeyi çok istemesi bu transferi kolaylaştırıyor. İspanyol devinde Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışları başlamıştı.


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Vedat Muriqi mallorca real madrid fenerbahçe ın sezon

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