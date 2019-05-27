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Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor bugün Fenerbahçe'yle görüşecek

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 27.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri de Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi oldu. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği futbolcu için Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ve Başkan Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor bugün Fenerbahçe'yle görüşecek

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü Vedat Muriqi için sadece Fransa1'inci Lig takımı Toulouse'tan teklif aldıklarını belirtti.

Bal, Kosavalı golcü ile Toulouse'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, "Vedat Muriqi için Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriqi için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan birçok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu" dedi.

"MURİÇ RİZESPOR NE DERSE O OLUR DEDİ"

Sportif direktör Bal, Muriqi'in Rize'de mutlu olduğunu söylerken, "Muriqi'ten çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor'un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriqi öncelikle Rizespor'un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

Kosavalı golcü bu sezon 34 maçta forma giyerken 17 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı. Muriqi'in Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

HASAN KARTAL: FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞECEĞİZ

Öte yandan A Spor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ile bugün bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Hasan Kartal ile Semih Özsoy bir araya gelecek ve Kosovalı golcünün transferiyle ilgili son detayları görüşecek.

Fenerbahçe, oyuncunun transferinde takasta bazı oyuncuları kullanmayı planlarken; telefondan yapılan temaslarda Frey ve Reyes'i Karadeniz ekibine önerdiği belirtildi. Rizespor'un ise Alper Potuk ve Barış Alıcı ile birlikte bir miktar para talep ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Fenerbahçe Vedat Muriqi

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Kaktırın 10milyona şikecilere ellerinde patlasın bi ahahahah
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