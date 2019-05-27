Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor bugün Fenerbahçe'yle görüşecek

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü Vedat Muriqi için sadece Fransa1'inci Lig takımı Toulouse'tan teklif aldıklarını belirtti.

Bal, Kosavalı golcü ile Toulouse'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, "Vedat Muriqi için Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriqi için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan birçok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu" dedi.

"MURİÇ RİZESPOR NE DERSE O OLUR DEDİ"

Sportif direktör Bal, Muriqi'in Rize'de mutlu olduğunu söylerken, "Muriqi'ten çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor'un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriqi öncelikle Rizespor'un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.